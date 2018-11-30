رياضة | عاجل.. المغرب تقترب من استضافة بطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المغرب تقترب من استضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقتربت المغرب من استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلا من الكاميرون، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ"كاف" بسحب تنظيم البطولة من الكاميرون لعدم جاهزيتها.
وتقدم مسئولو الاتحاد المغربي لكرة القدم بملف خاص للمكتب التنفيذي للكاف، من أجل استضافة البطولة خلال الاجتماع الذي يقام في مدينة أكرا الغانية.
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