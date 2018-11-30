رياضة | تفاصيل جلسة محمد يوسف مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة محمد يوسف مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه عقد محاضرة مهمة مع اللاعبين؛ من أجل تجهيزهم نفسيًا لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غد السبت في اللقاء المؤجل من الاسبوع التاسع بمسابقة الدوري.

وأضاف يوسف: «طالبت اللاعبين بالعمل والاجتهاد خلال الفترة الحالية الصعبة التي يمر بها الفريق، خاصة أننا لا نملك في الوقت الحالي سوى العمل والاجتهاد؛ من أجل تخطي هذه المرحلة».

وأوضح: «أكدت للاعبين أنهم مطالبون باستعادة الثقة المفقودة بعد خسارة نهائي إفريقيا والخروج من كأس زايد للأندية الأبطال، وأكدت لهم أنهم من أوصلوا الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا وأنهم مطالبون بالعودة من جديد بقوة لاستعادة الانتصارات والنتائج الجيدة».

وأشار يوسف إلى أنه حرص على التركيز على الجانب النفسي في إعداد اللاعبين قبل مواجهة بتروجت، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة قوية في تحسين النتائج والعودة بقوة للانتصارات بداية من مباراة بتروجت غدًا.