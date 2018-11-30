رياضة | يلا شوت Al-Hilal بث مباشر الهلال والنفط اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

يستضيف اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النفط العراقي نظيره الهلال في مباراة الإياب ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، في لقاء مثير ومشوق ينتظره عشاق وجماهير الزعيم.

وتنطلق المواجهة المنتظرة مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة على استاد فرانسو حريري، وتُنقل على قناة أبوظبي الرياضية HD 3 بمعلقين رياضيين هما عامر عبدالله وحازم عبدالسلام.

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ويدخل الزعيم المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن وضع قدماً في دور الـ 8 بعد فوزه ذهاباً في ملعب الأمير فيصل بن فهد بأربعة أهداف دون مقابل، وسجل الأهداف كل من بافيتيمبي غوميز وأندريه كاريلو وياسر الشهراني وهدف عكسي من لاعب النفط بيار ابوبكر في مرمى فريقه.

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