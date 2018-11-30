رياضة | يلا شوت Al-Hilal بث مباشر الهلال والنفط اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Al-Hilal بث مباشر الهلال والنفط اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلا شوت Al-Hilal بث مباشر الهلال والنفط اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف
يستضيف اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النفط العراقي نظيره الهلال في مباراة الإياب ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، في لقاء مثير ومشوق ينتظره عشاق وجماهير الزعيم.
يلا شوت Al-Hilal بث مباشر الهلال والنفط اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف
وتقدم لك الخليج 365 الرياضي عزيزنا القارئ موعد مشاهدة المباراة والقنوات الناقلة بث مباشر في السطور التالية لتظل على اطلاع بكل جديد يخص الكرة السعودية والبطولة العربية للأندية.
يلا شوت Al-Hilal بث مباشر الهلال والنفط اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف
وتنطلق المواجهة المنتظرة مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة على استاد فرانسو حريري، وتُنقل على قناة أبوظبي الرياضية HD 3 بمعلقين رياضيين هما عامر عبدالله وحازم عبدالسلام.
يلا شوت Al-Hilal بث مباشر الهلال والنفط اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف
ويدخل الزعيم المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن وضع قدماً في دور الـ 8 بعد فوزه ذهاباً في ملعب الأمير فيصل بن فهد بأربعة أهداف دون مقابل، وسجل الأهداف كل من بافيتيمبي غوميز وأندريه كاريلو وياسر الشهراني وهدف عكسي من لاعب النفط بيار ابوبكر في مرمى فريقه.
يلا شوت Al-Hilal بث مباشر الهلال والنفط اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف
يذكر أن الهلال والأهلي فقط هما الناديان السعوديان الباقيان في البطولة بعد خروج نادي الاتحاد من دور الـ 32 على يد الوصل الإماراتي، وبالأمس القريب أخرج نادي مولودية الجزائر نادي النصر من دور الـ 16 بعد مباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي.
يلا شوت Al-Hilal بث مباشر الهلال والنفط اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف
ويتوقع أن تكون مهمة الهلال اليوم سهلة نسبياً بعد الفوز المريح في الرياض في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0 ومن غير المعقول أن يقبل الزعيم 4 أهداف في مباراة واحدة تحت قيادة البرتغالي خورخي خيسوس، حيث لم يحدث ذلك منذ بداية الموسم في أي مباراة رسمية للزعيم.
يلا شوت Al-Hilal بث مباشر الهلال والنفط اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | يلا شوت Al-Hilal بث مباشر الهلال والنفط اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .