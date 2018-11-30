رياضة | محمد يوسف: مباراة بتروجت "عنق زجاجة" وهدفنا الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: مباراة بتروجت "عنق زجاجة" وهدفنا الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، صعوبة مباراة بتروجت المقرر لها مساء غدٍ السبت، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: «نحترم فريق بتروجت وجميع أندية الدوري الممتاز، ولكن لدينا هدف واضح وهو تحقيق الفوز في مباراة الغد؛ من أجل تخطي تلك المرحلة.

وأوضح أن مباراة بتروجت تبقى بمثابة «عنق زجاجة» لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي، خاصة أن تحقيق الفوز في مباراة الغد يخرج الفريق من سلسلة النتائج غير الموفقة خلال الفترة الماضية».

وأشار يوسف إلى أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام المقاولون، ولكن لم يحالفه التوفيق ،مؤكدًا أن الفريق لديه هدف رئيسي غدًا وهو تحقيق الفوز على بتروجت وحصد النقاط الثلاث.