رياضة | أول قرار من اتحاد الكرة بعد سحب استضافة أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من اتحاد الكرة بعد سحب استضافة أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد بوجود نية لدى مسؤولو الجبلاية بالتقدم بملف لتنظيم بطولة الإمم الإفريقية المقبلة.

وأضاف لطيف في تصريحات لوسائل الإعلام، "المغرب هي الأقرب للتنظيم، والأكثر جاهزية، وخاصة أن علاقتها جيدة مع جميع الدول الإفريقية، وبالتحديد بعد نجاحها في تنظيم كأس الأمم الإفريقية للمحليين".

وتابع عضو اتحاد الكرة: "الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة سيدعم المغرب بكل قوة، وبنسبة كبيرة هي الأقرب وستنجح في الفوز بتنظيم كأس الأمم".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، اليوم عن سحب تنظيم بطولة الإمم الإفريقية من الكاميرون بسبب عدم الانتهاء من الخطط الموضوعة في الوقت المحدد.