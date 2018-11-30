نشرة أسعار بيع وشراء العملات الجمعة

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم الجمعة .. وهي كالتالي: أسعار الشراء: السعودي: 80 الدولار : 350 الاماراتي : 90 أسغار البيع السعودي : 100 الدولار : 450 الاماراتي: 110 وللعلم أن الأسعار غير ثابته وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.

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