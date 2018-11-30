شكرا لقرائتكم إيقاف مهاجم الرجاء 3 مباريات بسبب أحداث نهائي الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، إيقاف محسن ياجور مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي 3 مباريات.

وذكر موقع "البطولة" المغربي، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، أصدرت مجموعة من العقوبات ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي على خلفية الاحداث التي شهدتها مباراة الذهاب في نهائي كأس الكونفدرالية أمام فيتا كلوب الكونغولي الذى أقيم الاحد الماضي بملعب "محمد الخامس"، بمدينة "الدار البيضاء" المغربية، والتي انتهت بفوز الرجاء بثلاثية نظيفة.

وجاء إيقاف محسن ياجور 3 مباريات بعد قيامه بالاعتداء على أحد لاعبي فيتا كلوب وحصوله على البطاقة الحمراء عقب نهاية المباراة، كما تقرر تغريم الرجاء البيضاوي 5000 دولار بسبب قيام جماهيره بإشعال الالعاب النارية "الشماريخ" و5000 دولار أخر لإلقاء زجاجات المياة على أرض الملعب.

ويحل الرجاء البيضاوي المغربي ضيفاً على فيتا كلوب بعد غد الاحد بملعب "الشهداء"، في "إياب" نهائي كأس الكونفدرالية.