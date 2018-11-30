شكرا لقرائتكم جريميو البرازيلي يجدد تعاقد مدربه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي جريميو البرازيلي، تجديد عقد المدير الفني للفريق، ريناتو جاوتشو لموسم واحد، لينتهي عقده في نهاية 2019.

ويستمر ريناتو (56 عامًا) على رأس القيادة الفنية للفريق البرازيلي، للعام الرابع على التوالي، ليضع بذلك حدا للشائعات التي كانت تتحدث عن تدريبه لفريق فلامنجو.



وقال رئيس نادي جريميو، روميلدو بولسان، في مؤتمر صحفي "توصلنا إلى اتفاق لتجديد العقد لعام آخر، وسيواصل ريناتو عمله معنا ".



جدير بالذكر أن ريناتو، هو البرازيلي الوحيد الذي نجح في إحراز كأس ليبرتادوريس كلاعب ومدرب، كما حصل مع جريميو على كأس البرازيل لكرة القدم في عام 2016 .



