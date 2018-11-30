شكرا لقرائتكم هدف الأهلي ضمن المرشحين لجائزة أفضل صاعد في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمود بنحليب مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي، والمرشح للانتقال إلى الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا لعام 2018، والتي سيتم الكشف عن هوية الفائز بها في الثامن من يناير المقبل بالعاصمة السنغالية "داكار".

وضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا لعام 2018، كلاً من، المغربي أشرف حكيمي ظهير نادي بوروسيا دورتموند الألماني، والنيجيري ويلفريد نديدي لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، والكاميروني أندري أونانا لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، والسنغالي إسماعيلا سار لاعب نادي رين الفرنسي، والمغربي محمود بنحليب لاعب نادي الرجاء الرياضي المغربي، والإيفواري فرانك كيسي لاعب نادي ميلان الإيطالي.

فى ذات الصدد، تواجد منتخب موريتانيا ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل منتخب في قارة افريقيا لعام 2018.

وضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل منتخب في قارة افريقيا لعام 2018، كلاً من، غينيا بيساو، وكينيا، ومدغشقر، أوغندا وزيمبابوي بجانب موريتانيا.

جدير بالذكر أن منتخبا موريتانيا ومدغشقر نجحا في حجز مقعدهما في بطولة كأس الامم الافريقية 2019 للمرة الاولى في التاريخ.