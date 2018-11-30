شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا وحمودى وكوليبالى أبرز المستبعدين من قائمة الأهلي أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلي، عدة لاعبين من قائمة الفريق التى ستخوض مباراة بتروجت فى السادسة من مساء غد، السبت، المؤجلة من الجولة التاسعة للدورى.

وضمت قائمة المستبعدين فى الأهلي عن مباراة بتروجت، كلاً من: أحمد حمودى ومؤمن زكريا وساليف كوليبالى وأكرم توفيق لأسباب فنية، ومعهم محمد نجيب وعلى معلول وأحمد فتحى ومحمد الشناوى وصلاح محسن ومحمد شريف للإصابة.

ورغم أن مؤمن زكريا كان مُرشحاً بقوة لدخول قائمة مباراة بتروجت بعدما وضع له الجهاز الفني للفريق برنامج تأهيلي مُنفرداً حيث تدرب اللاعب لمدة ستة أيام تقريباً تمهيداً للمشاركة في لقاء الغد إلا أن القائمة لم تضم اللاعب وواصل غيابه عن مباريات الفريق مذن فترة طويلة.

فيما جاءت قائمة الأهلى للمباراة كالتالى: شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وكريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبرى رحيل وأيمن أشرف، وباسم على ومحمد هانى، وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد حمدى.

يذكر أن الأهلي خسر من المقاولون العرب الثلاثاء الماضى فى الجولة السادسة عشر للدورى الممتاز.