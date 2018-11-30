شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان.. "حاوى" يستحق التتويج فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» ترشيح وليد سليمان، لاعب الأهلي، لجائزة أفضل لاعب أفريقى لعام 2018 ورغم أن الفريق الأحمر خسر اللقب الأفريقى للعام الثانى على التوالى فى المباراة النهائية أمام الترجى التونسى، إلا أن الحاوى وليد سليمان قدم بطولة مميزة تجعله مؤهلا لخطف لقب أفضل لاعب أفريقى لموسم 2018.

ويعد وليد سليمان، الذى يمتاز بقدم يسرى قوية وذكية، أحد فرسان الرهان فى الفترات الصعبة للأهلي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرات فنية وبدنية هائلة، رغم أن الإصابة تخطفه أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن.

وليد سليمان حاوى الأهلى الذى انضم للفريق الأحمر فى عام 2011 وقاده للتتويج بالعديد من الألقاب تعقد عليه جماهير القلعة الحمراء آمالا كبيرة لعودة الأهلي لعهد البطولات والإنجازات، مهارة سليمان كانت سببا فى حل أزمات ومشاكل كروية كثيرة للأهلى بفضل قدراته وإمكانياته المتميزة وحبه وعشقه للفانلة الحمراء.

ذكريات عديدة لا ينساها جمهور الأهلي للحاوى، منها هدفه التاريخى فى مرمى الترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012، والأسيست الرائع بكعبه لمحمد أبو تريكة فى مباراة الزمالك الشهيرة بالجونة والتى انتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين، بالإضافة إلى عرضيته المتقنة على رأس عماد متعب فى نهائى بطولة الكونفدرالية 2014، التى قادت الأهلي لتحقيق اللقب للمرة الأولى فى تاريخه.

سليمان، المولود في 1 ديسمبر 1984 في بني مزار بالمنيا، انتقل بعد 4 أعوام للعب فى حرس الحدود كظهير أيسر لا يظهر كثيرا ضمن جيل ذهبى قاده حلمى طولان، قبل أن ينتقل للجونة ويظهر بشكل أفضل قليلا، قبل أن ينفجر في 4 سنوات مع بتروجيت تخللتها إعارة فى أهلي جدة، ثم عام فى إنبي انتهى بانتقال طال انتظاره إلى الأهلي.

منذ ذلك الحين، ووليد سليمان يجدد عقده على بياض بحسب النادي واللاعب، المشجع لم يسمع أبدا عن مشادة أو مشكلة طرفها وليد سليمان.