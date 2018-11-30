شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم 21 لاعباً لمواجهة بتروجت.. على رأسهم مصطفى شوبير والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى، قائمة الفريق لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غدٍ السبت فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى: شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وكريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبرى رحيل وأيمن أشرف، وباسم على ومحمد هانى، وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد حمدى.