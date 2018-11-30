شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام الاتحاد منذ 232 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى السابعة مساءً تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية فى قمة مصرية خالصة بملعب بتروسبورت، تترقبها جماهير الكرة المصرية، خاصة أن نتيجة مباراة الذهاب تحمل الكثير من التكهنات.

ونجح الزمالك فى حسم مباراة الذهاب أمام الاتحاد السكندرى باستاد الإسكندرية بهدف وحيد، أحرزه الكونغولى كاسونجو، لذا يكفى الأبيض التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل لدور الثمانية.

ويأمل كلا الفريقين الفوز بالمبارة وتخطى عقبة دور الـ16 من بطولة زايد للأندية الأبطال للتتويج بجوائز المسابقة الكبرى، التى أغرت جميع الأندية المشاركة لوضع البطولة فى أوائل اهتماماتها، حيث وصل المبلغ الذى يحصل عليه حاصل اللقب إلى 7.5 مليون دولار.

الخليج 365 يرصد تاريخ مواجهات الفريقين فى السطور التالية:

فى الموسم الجارى

التقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى خلال الموسم الجارى مرتين، المباراة الأولى انتهت بفوز كبير للأبيض بخماسية مقابل هدف، والمواجهة الثانية انتهت بفوز الزمالك أيضاً بهدف نظيف، وتعد مباراة اليوم هى المواجهة الثالثة فى موسم واحد.

تاريخ المواجهات

التقى الزمالك والاتحاد 150 مرة فاز الفريق الأبيض في 95 مباراة وانتصر زعيم الثغر في 20 مواجهة وتعادلا في 35 لقاء.

معدل الأهداف

سجل لاعبو الزمالك فى شباك الاتحاد 258 هدفا، وفى المقابل أحرز لاعبو الاتحاد 100 هدف فى شباك الفريق الأبيض، فيما يعد عبد الحليم على هداف الزمالك السابق هو الأكثر مشاركة فى لقاءات الزمالك والاتحاد برصيد 18 مباراة، بينما السيد فريد لاعب الاتحاد السابق الأعلى مشاركة أمام الأبيض برصيد 4 مباريات .

4/3 الأكثر إثارة

تعتبر مباراة الدور الأول لموسم 2010 بين الفريقين هى الأمتع فى تاريخ لقاءات الفريقين، وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لزعيم الثغر.

الفوز الأخير للاتحاد السكندري

كان الفوز الأخير لزعيم الثغر على الزمالك فى مباراة الدور الثانى لدورى الموسم الماضى، وبالتحديد فى 12 إبريل 2018، عندما عمق الاتحاد السكندرى من الجراح البيضاء ليفوز بهدفين مقابل هدف، بدأ باسم مرسى بالتسجيل للزمالك في الشوط الأول قبل أن ينجح كل من خالد الغندور وويلسون فى تسجيل هدفين للاتحاد في الدقيقتين 79 و 83 من زمن المباراة.