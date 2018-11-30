كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد كوليبالي ومؤمن وحمودي و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غد السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير الدفاع: كريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبري رحيل وأيمن أشرف وباسم علي ومحمد هاني الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان وأحمد حمدي. الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي وأحمد فتحي وصلاح محسن للإصابة وساليف كوليبالي وأكرم توفيق ومؤمن زكريا وأحمد حمودي ومحمد شريف لأسباب فنية.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | استبعاد كوليبالي ومؤمن وحمودي و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .