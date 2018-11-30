رياضة | عثماسون طنطا يتحدى مالية كفر الزيات في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عثماسون طنطا يتحدى مالية كفر الزيات في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق عثماسون طنطا مع نظيره مالية كفر الزيات، في تمام الساعة الثانية عصرا، على استاد طنطا، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لدوري القسم الثالث.

يسعى فريق عثماسون طنطا إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط، وإنهاء سلسلة التعادلات التي سيطرت على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق المالية إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره الجيد في المسابقة للحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة.

ويعاني فريق مالية كفر الزيات في لقاء اليوم من غياب مهاجمه أحمد نصر بسبب إصابه، كما يغيب محمد مجاهد عن عثماسون طنطا 3 أسابيع بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضامة.

يدخل فريق المالية لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 28 نقطة، بينما يقع عثماسون في المركز السابع برصيد 20 نقطة.