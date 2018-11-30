رياضة | أحمد شوبير يكتب : الفوازير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير يكتب : الفوازير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- الزمالك.. متصدر البطولة متألق بشدة يفوز بصعوبة أو بسهولة ولكنه على القمة بجدارة ومع ذلك جماهيره قلقانة؟!

- الإسماعيلى.. ضم الحضرى واعتقدت الجماهير أن الفريق الذى حصل على المركز الثانى الموسم الماضى وحارسه محمد عواد قادر على الفوز ببطولة الدورى أو على الاقل الحفاظ على المركز الثانى والمنافسة فإذا به يتراجع إلى المراكز المهددة بالهبوط؟!

- المصرى.. ظل منافساً قوياً على البطولة الإفريقية حتى خرج بهزيمة قاسية من الدور نصف النهائى أمام فيتا كلوب الكونغولى وفوجئ بغرامة 100 ألف دولار من الاتحاد الإفريقى ورحيل حسام حسن، فمن الخاسر ومن الرابح حسام وإبراهيم أم النادى المصرى؟

- الأهلى.. يقع فى قاع الجدول بسبب المباريات المؤجلة والكل يتحدث عن عدم قدرة الأهلى على العودة هذا الموسم بل ولمواسم أخرى قادمة، ومع ذلك يضع أصحاب المقدمة أيديهم على قلوبهم خشية فوزه بالمباريات المؤجلة وبعدها الفوز بالبطولة.. ما هو السر؟

- بيراميدز.. استهان به الجميع فى البداية وتولى تدريبه ثلاثة مدربون وتوقع الكثيرون سقوطه مبكراً إلا أن نتائجه أثبتت عكس ذلك.. هل يفجرها هذا الموسم ويفوز بالبطولة أم أنها ظاهرة وستنتهى؟

- وادى دجلة والجونة.. مشاريع استثمارية ناجحة ومدربون تبدو موهبتهم طاغية رحل هشام زكريا عن الجونة بكل أسف ويبدو جونيس قد يلحق به رغم اعتراف الجميع بأنه من أفضل المدربين الذين جاءوا إلى مصر فى السنوات الأخيرة، الغريب أن إدارة الجونة وإدارة وادى دجلة من أفضل إدارات الأندية فى مصر.. فأين الخلل؟