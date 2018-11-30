رياضة | شباب الأهلي يواجه مصر المقاصة غدا في بطولة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الأهلي يواجه مصر المقاصة غدا في بطولة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي "مواليد ١٩٩٧" غدا السبت مع مضيفه مصر للمقاصة، في المباراة التي تجمعهما بمحافظة الفيوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يأمل في تحقيق الفوز على المقاصة، ليوسع الفارق معه على صدارة الترتيب، حيث يحتل الفريق الأحمر المركز الأول برصيد ٢٨ نقطة، بفارق ٤ نقاط عن الفريق الفيومي صاحب المركز الثاني.

وفاز الأهلي هذا الموسم على الإسماعيلي ٥ – ١، وعلى المصري ٣ – ١، وعلى وادى دجلة ٦ – ١، وتعادل سلبياً مع حرس الحدود، ثم فاز على الإنتاج الحربى ٤ – ١، وعلى الداخلية ٣ – صفر، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى بيراميدز ٢ – ١ ، وعلى بتروجت ٢ – ١، وأخيراً على الاتحاد السكندري ٣ – ١، مسجلاً ٢٩ هدفًا، بينما تلقت شباكه ٧ أهداف فقط.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عادل عبد الرحمن مديرًا فنيًا، وكرم مرسي مدربًا عامًا، وياسر رجب مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مدرب حراس المرمى، أحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وطارق الباروكي مدرب الأحمال، ومحمد حسن مدرب التأهيل البدني.