رياضة | أحمد توفيق يتحدث لـ"الخليج 365": بيراميدز قادر على الفوز بالدورى والكأس.. أنا تحت أمر الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد توفيق يتحدث لـ"الخليج 365": بيراميدز قادر على الفوز بالدورى والكأس.. أنا تحت أمر الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوجئت بتوقيع شقيقى للأهلى

■ لماذا قررت الرحيل عن الزمالك؟

- المشاركة كانت سببا رئيسيا فى قرار رحيلى عن الزمالك فالأهم بالنسبة لى هو اللعب ولذلك اتخذت قرارا بخوض تجربة أخرى حتى أشارك بشكل أساسى.

■ كيف تقيم تجربتك مع الزمالك بشكل عام؟

- لعبت للزمالك 9 مواسم وكنت أحد عناصر الفريق الأساسية حيث شاركت مع حسام حسن وحلمى طولان الذى توجت معه ببطولة كأس مصر وميدو الذى حققت معه أيضا بطولة كأس مصر وفيريرا الذى قاد الفريق موسما أعتبره الأفضل لى فى الزمالك.

■ لماذا تعتبر موسم فيريرا هو الأفضل لك؟

- لأن تلك الفترة كان العدل هو السائد فاللاعب الأحق بالمشاركة هو الذى كان يشارك وحققنا وقتها بطولة الدورى وبطولة الكأس ووصلنا لنهائى الكونفدرالية الإفريقية.

■ ما هى كواليس انضمامك لنادى بيراميدز ولماذا فضلت اللعب له؟

- انضمامى لبيراميدز لم يستغرق 5 ساعات حيث كنت أستعد للسفر مع الزمالك لمعسكر ألمانيا وتلقيت مكالمة بعد منتصف الليل من الكابتن حسام البدرى لمعرفة رأيى فى الانضمام لبيراميدز وأخبرته بموافقتى حال موافقة الزمالك على رحيلى.

■ هل لديكم هدف حقيقى للفوز ببطولة الدورى أم يكفى تحقيق مركزًا جيدًا؟

- هدفنا كلاعبين الفوز بالدورى وأنا شخصيا جئت للفريق من أجل الفوز بالدورى ودائما يكون حديث اللاعبين عن ذلك ونحن قادرون على الفوز بالدورى والكأس واللعب فى بطولة إفريقيا.

■ كيف تلقيت خبر تعيين حسام حسن مدربا للفريق وعودتك للعب معه مرة أخرى؟

- سعدت جدا بهذا القرار خاصة أننى تدربت معه من قبل ويعد صاحب فضل كبير علىّ حيث كان وراء انضمامى للزمالك ويعلم قدراتى جيدا ويستطيع إخراج أفضل ما لدى من قدرات فنية.

■ هل رحيل كينو يؤثر على بيراميدز؟

- بالطبع فهو أفضل لاعبى الفريق ومن قبل قدومه للدورى المصرى فهو كان أحد أفضل لاعبى الدورى البرازيلى وأحد مواطن القوة فى الفريق ورحيله سيؤثر علينا لا شك فى ذلك.

■ كيف تعاملت مع شقيقك أكرم توفيق بعد انتقاله للأهلى؟

- لا أتحدث مع أكرم فى الكرة كثيرا ولكن دائما أتحدث معه عن التمسك بالفرصة عندما تأتى له وضربت له المثل بى عندما لم أشارك مع الزمالك موسمين ونصحته بعدم الرحيل عند تلقى عروض للرحيل على سبيل الإعارة.

■ هل تدخلت لضمه للزمالك قبل انضمامه للأهلى؟

- نعم قمت بعرضه على الزمالك وقتها ولكن شعرت بعدم جدية النادى وتفاجأت بعد ذلك بتوقيعه للأهلى دون أن يقول لى.

■ هل سترفض العودة للزمالك إذا طلب النادى عودتك؟

- لا.. الزمالك بيتى وإذا طلب منى العودة من جديد سأوافق دون تردد ولكن حاليا لا أركز فى ذلك لأن تركيزى مع بيراميدز على تحقيق بطولة لأنها ستضاف لى قبل أن تضاف للنادى.

■ أخيرا ما هى الرسالة التى تود أن توجهها لجماهير الزمالك؟

وحشتونى وأفتقدكم كثيرا.