الان تتابع الأهلي يواجه الفيحاء والقادسية يستضيف الفيصلي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تستأنف اليوم لقاءات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراتين، الأولى تجمع القادسية مع الفيصلي، والثانية بين النادي الأهلي مع الفيحاء.

الأهلي في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، يريد مواصلة زحفه نحو القمة، إلا أنه يصطدم بخصم عنيد وقوي، الفيحاء في المركز العاشر برصيد 11 نقطة، الذي لم يخسر في آخر 4 مباريات، بعد تعيين المدير الفني الجديد، الصربي سلافوليوب موسلين.

وتنطلق المواجهة القوية في الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (ملعب الجوهرة المشعة)، وسيتم نقله على قناتي KSA Sports 1 وDawri Plus 1 HD..

قبل هذا اللقاء بحوالي ساعة، يحل الفيصلي ضيفا على القادسية، ضمن لقاءات الجولة ذاتها، ويدخل القادسية المباراة منتشيا بفوزه الأخير على الرائد في الجولة الماضية بنتيجة 3-1 بعد تعيين مدرباً جديداً خلفاً للمدرب ألكسندر ستانوجيفيتش، ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

وعلى الجانب الآخر يدخل الفيصلي اللقاء بروح معنوية عالية بعد التعادل مع الهلال، وهو تعادل بطعم الفوز حيث جاء في الدقائق الأخيرة، ويصير في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

يلعب اللقاء في الساعة 5:25 بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (ملعب الراكة)، وتنقله قناتي KSA Sports 2 وDawri Plus 2 HD..