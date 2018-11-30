شكرا لقرائتكم محمد نجيب يبدأ المرحلة الثانية من برنامج التأهيلي خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى محمد نجيب، مدافع الأهلى أشعة جديدة للاطمئنان على إصابته في ركبته والتي خضع على إثرها لجراحة غضروف الركبة مؤخرًا.

وأثبتت الأشعة تحسن حالة اللاعب وتحديدا فيما يتعلق بالكدمة العظمية التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن نجيب يبدأ تدريبات الجري في الملعب خلال أسبوع، حيث يؤدي في الوقت الحالي تدريبات تأهيلية في «الجيم» في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة.

وفى ذات السياق قاد طارق سليمان، مدرب حراس مرمي الفريق تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بتروجت.

وشهد مران اليوم خضوع ثلاثي حراسة المرمي شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لمجموعة من التدريبات القوية المختلفة تحت إشراف سليمان.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الجمعة في السويس استعدادا لمواجهة بتروجت غدا في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

علي جانب آخر، قاد طارق سليمان، مدرب حراس مرمي الأهلي تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بتروجت.