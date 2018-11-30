شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق فاعليات دورة النيابة الإدارية بالصالة المغطاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فاعليات الدورة الرياضية الثالثة لكرة القدم لاعضاء النيابة الادارية المقامة بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولى بمشاركة ثمانية فرق رياضية من مختلف محافظات الجمهورية، وبحضور المستشار الشافعى صالح سكرتير عام النادى. وفى كلمته اوضح المستشار احمد جلال المتحدث الرسمى باسم نادى النيابة الادارية ان هذه الدورة تاتى فى اطار حرص مجلس ادارة النادى على تشجيع النشاط الرياضى وتدعيم سبل التواصل والتقارب بين مستشارى النيابة الادارية. وقد جاءت نتائج مباريات اليوم الاول على النحو التالى :- طنطا × الملكى ٢ / ٢ الاهلى × نجوم اليوفى ٢/٢ نسور الصعيد × الاحلام ٣/ ٠ المنصورة × نجوم الجيزة ٧ /١ وتستكمل مباريات اليوم الثانى فى تمام الساعة 6م بالصالة المغطاة رقم 2.

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