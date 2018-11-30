شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حلمى طولان يتسلح بخماسية الحدود ويطمح فى الفوز الخامس أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى، وبالأخص جماهير نادى الزمالك والاتحاد السكندرى، صوب استاد بتروسبورت مع دقات السابعة مساءً، لمتابعة المباراة المرتقبة بين الفريقين، والتى تقام في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

شهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الـ16 بالبطولة العربية نجاح الأبيض فى حسم اللقاء باستاد برج العرب بهدف وحيد أحرزه الكونغولى كاسونجو، لذا يكفيه التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل لدور الثمانية، بينما يبحث زعيم الثغر عن تحقيق الفوز للتأهل .

حلمى طولان المدير الفنى لزعيم الثغر يمنى النفس بتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم على بيته السابق نادى الزمالك، وذلك عقب فوزه على الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف فى منافسات الدورى العام.

المواجهات

بشكل عام التقى حلمى طولان بنادى الزمالك 16 مرة فاز فى أربع مباريات وتعادل في مثلها وهُزم فى ثمانى مواجهات، ويبحث مدرب الاتحاد السكندرى عن الفوز الخامس على الفريق الأبيض خلال مباراة اليوم.

المواجهة الأولى

البداية كانت في موسم 2004/2005، حيث التقى الزمالك مع حرس الحدود يوم 22 أكتوبر 2004، وفاز فى الدور الأول بهدفين لهدف، سجل جمال حمزة للأبيض ومحمد حليم للفريق العسكرى.

بينما فاز الحدود فى الدور الثانى بهدف سجله عبد الحميد بسيونى فى المباراة التى أقيمت يوم 20 يناير 2005.

خماسية تاريخية للحدود

في موسم 2005/2006، حقق الحدود بقيادة طولان فوزًا تاريخيًا على الزمالك يوم 20 سبتمبر 2005 في ستاد المكس بنتيجة 5/0، سجل الأهداف عمرو الدالى ومحمد مكى ومحمد حليم وهشام حنفي وأحمد عيد.