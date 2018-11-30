شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينافس على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينافس المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي، على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا عام 2018، وذلك بعد بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي خسره الفريق الأحمر.

ويتنافس على الجائزة إلى جوار كارتيرون 9 مدربين، هم كورنتين مارتينز، مدرب منتخب موريتانيا، فلورنت إيبينجي، مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، وخوان كارلوس جاريدو، مدرب الرجاء المغربي، معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، نيكولاس ديبوي، مدرب منتخب مدغشقر، رشيد طاوسي، مدرب وفاق سطيف الجزائري، وهيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، وأليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، جيرنو روهر، مدرب منتخب نيجيريا.