شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح محمد صلاح ووليد سليمان وأحمد جمعة لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قائمة من 34 لاعبا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018.

وضمت القائمة الثلاثي المصري: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ووليد سليمان (الأهلي) وأحمج جمعة (المصري).

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل يقام في العاصمة السنغالية داكار في الثامن من شهر يناير المقبل.

وألغيت جائزة أفضل لاعب داخل القارة وخارجها، وتم اعتماد جائزة واحدة فقط هي أفضل لاعب في أفريقيا.