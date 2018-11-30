شكرا لقرائتكم صالح جمعة ينتظم في برنامجه التأهيلي لليوم الثاني علي التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل صالح جمعة، لاعب الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي لليوم الثانى على التوالى على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان صالح جمعة قد بدأ تنفيذ برنامجه أمس الخميس؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة بعد أن اصبح هناك اتجاه قوى لقيده فى قائمة الفريق خلال الانتقالات الشتوية يناير المقبل .

يذكر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف وضع برنامجا تأهيليا وبدنيا للاعب؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.