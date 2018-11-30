شكرا لقرائتكم المصري يستمر بمعسكر القاهرة قبل التوجه لمواجهة الجزيرة المطروحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمصرى بقيادة مصطفى يونس على استمرار الفريق فى المعسكر المغلق بالقاهرة على ان يتوجه مساء غدا السبت على الإسماعيلية للمبيت هناك استعدادا للقاء الجزيرة بمطروح فى دور الـ 32 لكأس مصر والتى ستقام بالاسماعيلية .

مباراة المصرى وجزيرة مطروح تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب أزمة الملعب لرغبة مسئولى المصرى فى اقامتها ببورسعيد رغم رفض الامن مما جعل اتحاد الكرة يؤجل المباراة حتي تم الاستقرار على اقامتها فى الاسماعيلية .

كان المصرى قد حقق فوزا غاليا على انبي 3-1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد بترسبورت بعد كان الفريق متاخرا بهدف احرزه مارشال عودا فى الدقيقة الثانية ولكن عاد أحمد جمعة بالتعادل قبل نهاية الشوط الاول ثم اضافة اسلام عيسى الهدف الثانى فى منتصف الشوط الثانى وعزز الفلسطينى محمود وادى الفوز بالهدف الثالث .