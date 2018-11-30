شكرا لقرائتكم رغم الإقالة.. كارتيرون ينافس مدرب الأهلي السابق علي جائزة أفضل مدرب في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، القائمة الاولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في افريقيا لعام 2018.

ذكر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"،، أن القائمة الاولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في افريقيا لعام 2018 ضمت 10 مدربين أبرزهم باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي، ومعين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي، وخوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الاهلي، والمدرب الحالي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وقاد معين الشعباني فريق الترجي للحصول على لقب دوري ابطال افريقيا 2018، فيما قاد كارتيرون فريق الاهلي للصعود إلى نهائي المسابقة القارية قبل أن تتم إقالته من منصبه بعد الخروج من البطولة العربية أمام الوصل الاماراتي.

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل مدرب في افريقيا لعام 2018 في الثامن من يناير المقبل بالعاصمة السنغالية "داكار" حيث تقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".

يأتي ترشيح كارتيرون رغم إقالته من تدريب الأهلي بعد فقدان لقب دوري أبطال إفريقيا وتوديع البطولة العربية.



