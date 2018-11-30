شكرا لقرائتكم وليد سليمان وأحمد جمعة ومحمد صلاح ينافسون علي جائزة أفضل لاعب في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة الاولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2018.

ذكر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، عبر موقعه الرسمي، أن القائمة الاولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2018 ضمت 34 لاعباً أبرزهم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ووليد سليمان لاعب النادي الاهلي، وأحمد جمعة مهاجم المصري.

كما ضمت القائمة أوباميانج مهاجم منتخب الجابون ونادي أرسنال الانجليزي، وطه الخنيسي مهاجم منتخب تونس ونادي الترجي التونسي، ومهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الايطالي ومنتخب المغرب، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال وليفربول الانجليزي.

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2018 في الثامن من يناير المقبل بالعاصمة السنغالية "داكار" حيث تقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".



