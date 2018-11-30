شكرا لقرائتكم تورونتو يفوز على جولدن ستايت ويحسم قمة NBA ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم تورونتو رابتورز صاحب أفضل سجل هذا الموسم، القمة المنتظرة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمام ضيفه حامل لقب الموسمين الأخيرين جولدن ستايت ووريرز، بالفوز عليه 131-128 بعد التمديد، ليحقق فوزه السابع تواليا هذا الموسم.

وهو الفوز الأول لتورونتو على منافسه منذ مارس 2014، وأتى على رغم تسجيل جولدن ستايت كيفن دورانت 51 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم، في مقابل 37 نقطة لكاوهي لينارد نجم تورونتو متصدر ترتيب المنطقة الشرقية.

وجاءت المباراة في قاعة "سكوشيا بنك" في تورونتو، صاخبة حتى الثواني الأخيرة من وقتها الأصلي، اذ تقدم أصحاب الأرض 119-113 قبل النهاية بـ 56 ثانية اثر ثلاثية لكايل لاوري. الا أن دورانت رد بمحاولتين ثلاثيتين متتاليتين، وعادل النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بتسع ثوان.

وبعدما فشل لاعبو الفريقين في كسر التعادل، امتدت المباراة لشوط إضافي شهد تسجيل داني جرين ثلاثية لتورونتو قبل النهاية بـ 2:07 دقيقتين مانحا فريقه التقدم 126-123، وهو فارق لم يتمكن جولدن ستايت من تقليصه حتى نهاية الشوط.

وكان الأفضل في صفوف تورونتو كاوهي لينارد مع 37 نقطة وثماني متابعات، بينما أضاف الكاميروني باسكال سياكام 26 نقطة (رقم قياسي شخصي)، والإسباني سيرج إيباكا 20 نقطة، في حين كان لاوري قريبا من تحقيق "تريبل دبل"، بتسجيله 10 نقاط و8 متابعات و12 تمريرة حاسمة.