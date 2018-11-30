- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم شكوك حول مشاركة سانشيز مع مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحوم شكوك حول مشاركة أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد في مباراته أمام مضيفه ساوثهامبتون مساء السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعرضه لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية أثناء مران الخميس الماضي.
كشف مان يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن إصابة مهاجم تشيلي الذي غاب عن التشكيلة التي فازت على يانج بويز في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي تستلزم الخضوع لمزيد من الفحوص لتحديد مدى خطورتها".
وشارك سانشيز بديلا في مباراتين بالدوري الممتاز هذا الشهر أمام مانشستر سيتي وكريستال بالاس وكان آخر ظهور له في التشكيلة الأساسية في الانتصار على مضيفه يوفنتوس في دوري الأبطال في السابع من نوفمبر.
ويحتل يونايتد المركز السابع في الدوري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة قبل مباراة السبت.
شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة سانشيز مع مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .