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شكوك حول مشاركة سانشيز مع مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون

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جدة - عمرو شويل تحوم شكوك حول مشاركة أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد في مباراته أمام مضيفه ساوثهامبتون مساء السبت في الممتاز بعد تعرضه لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية أثناء مران الخميس الماضي.

كشف مان يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن إصابة مهاجم تشيلي الذي غاب عن التشكيلة التي فازت على يانج بويز في الثلاثاء الماضي تستلزم الخضوع لمزيد من الفحوص لتحديد مدى خطورتها".

وشارك سانشيز بديلا في مباراتين بالدوري الممتاز هذا الشهر أمام مانشستر سيتي وكريستال بالاس وكان آخر ظهور له في التشكيلة الأساسية في الانتصار على مضيفه يوفنتوس في دوري الأبطال في السابع من نوفمبر.

ويحتل يونايتد المركز السابع في الدوري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة قبل مباراة السبت.

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