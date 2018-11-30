شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد بتروجت.. 3 لاعبين مرشحون للعودة إلى قائمة الفريق الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادى الأهلي، بقيادة محمد يوسف مدرب الفريق، لخوض مباراته ضد فريق بتروجت فى تمام السابعة مساء غد السبت، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد الجيش بالسويس.

ويحتل النادى الأهلي المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام، فى ظل تراجع نتائج الفريق الأحمر الذى ينتظر خوض مؤجلاته، بعد الهزيمة الأخيرة التى تلقاها الفريق أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

ومن المرتقب عودة 3 لاعبين إلى قائمة الأهلي ضد بتروجت، وهم محمد هانى، ظهير أيمن الفريق بعد شفائه من الإصابة التى كانت قد لحقت به عقب مباراة الأهلي والترجي فى نهائى دورى أبطال أفريقى، مؤمن زكريا صانع ألعاب المارد الأحمر، والذى طالبت الجماهير الحمراء بضرورة الدفع به خلال المباريات المقبلة أثناء مباراة المقاولون العرب، وهو ما رحب به اللاعب، وكذلك وليد أزارو والذى تعافى مؤخراً من إصابته أيضاً.

ويأمل النادى الأهلي في حسم مباراته ضد بتروجت بفوز يرضى الجماهير الغاضبة بعد تراجع النتائج مؤخراً واخفاق الفريق عربياً وأفريقياً.