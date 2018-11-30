شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت تحسن حالة نجيب.. ومران قوى لحراس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد نجيب، مدافع الأهلى، أشعة جديدة للاطمئنان على إصابته فى ركبته والتى خضع على إثرها لجراحة غضروف الركبة مؤخرًا.

وأثبتت الأشعة تحسن حالة اللاعب، وتحديدا فيما يتعلق بالكدمة العظمية التى كان يعانى منها خلال الأيام الماضية.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن نجيب يبدأ تدريبات الجرى فى الملعب خلال أسبوع، ويؤدى فى الوقت الحالى تدريبات تأهيلية فى «الجيم»، فى إطار برنامجه العلاجى والتأهيلى للتعافى من الإصابة.

وفى ذات السياق، قاد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بتروجت.

وشهد مران اليوم خضوع ثلاثى حراسة المرمى شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير لمجموعة من التدريبات القوية المختلفة تحت إشراف سليمان.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الجمعة في السويس استعدادا لمواجهة بتروجت غدا في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى الممتاز.