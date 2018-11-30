شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المصرى بالقاهرة مستمر ويتوجه للإسماعيلية غدا للقاء جزيرة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمصرى، بقيادة مصطفى يونس، على استمرار الفريق فى المعسكر المغلق بالقاهرة على أن يتوجه مساء غد، السبت، إلى الإسماعيلية للمبيت هناك استعداداً للقاء الجزيرة بمطروح فى دور الـ 32 لكأس مصر والتى ستقام بالإسماعيلية.

مباراة المصرى وجزيرة مطروح تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب أزمة الملعب لرغبة مسئولى المصرى فى إقامتها ببورسعيد، رغم رفض الأمن، ما جعل اتحاد الكرة يؤجل المباراة حتى تم الاستقرار على إقامتها فى الإسماعيلية.

وكان المصرى قد حقق فوزا غاليا على إنبى 3-1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد بترسبورت، بعدما كان الفريق متأخرا بهدف أحرزه مارشال عودا فى الدقيقة الثانية، ولكن عاد أحمد جمعة بالتعادل قبل نهاية الشوط الأول ثم إضافة اسلام عيسى الهدف الثانى فى منتصف الشوط الثانى وعزز الفلسطينى محمود وادى الفوز بالهدف الثالث.