شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكرّم وزير الرياضة وكبار المشاركين فى ماراثون الدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، على إهداء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى درع وعلم النادى الأهلى، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات ماراثون الدرجات الذى نظمه النادى صباح اليوم بمشاركة المئات من طلاب المدارس والعديد من نجوم الفن والرياضة ضمن حملة الأهلى ضد التنمر.

وكرم نائب رئيس النادى الأهلى ووزير الشباب والرياضة رؤساء الاتحادات والمسئولين المشاركين فى تنظيم الماراثون الذى يقام ضمن حملة الأهلى ضد التنمر، برعاية المجلس القومى للطفولة والأمومة، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبالتعاون مع منظمة يونيسيف وبدعم من الاتحاد الأوروبى.

وجاء على رأس المكرمين من القيادات كلٌّ من؛ الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصرى للدراجات، وهشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة نائبا عن وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقى، بالإضافة إلى الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وشهد مقر الأهلى بالجزيرة صباح اليوم الجمعة مشاركة المئات من طلاب المدارس وأعضاء النادى الأهلي، وأعضاء لجان المرأة والطفل وغيرهم من المنتمين لقطاع الشباب بوزارة الشباب، فى ماراثون الدرجات ضمن حملة الأهلى ضد التنمر.



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