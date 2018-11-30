شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشارك فى «ماراثون» الأهلي للدراجات فى حملته ضد «التنمر» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر النادى الأهلي بالجزيرة، صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات ماراثون الدراجات بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذى استقبله فور حضوره العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي والدكتور مهند مجدى عضو المجلس.

شارك فى الماراثون الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى للدراجات، وهشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة نائبا عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

أقيم المارثون برعاية وزارة الشباب والرياضة واتحادى الدرجات والرياضة المدرسية وتحت إشراف اللجنة العليا للجان ولجنة الطفل، وانطلق الماراثون من أمام باب النادى المطل على مستشفى المعلمين بمشاركة العديد من نجوم الفن والرياضة والمئات من طلاب المدارس، بالإضافة للعديد من أعضاء النادى.

وأعقب المارثون ندوات تثقيفية للكبار والصغار دعما لحملة «أنا ضد التنمر» التى ينظمها الأهلي على هامش مشاركته فى الحملة القومية لحماية الطفل من العنف التى تقام تحت رعاية المجلس القومى للطفولة والأمومة، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع منظمة يونيسيف وبدعم من الاتحاد الأوروبى.