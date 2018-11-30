شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يواجه الإنتاج الحربى ودياً استعداداً لمباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى تمام الثالثة، عصر اليوم الجمعة، فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع نظيره الإنتاج الحربى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها 9 ديسمبر المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، بينما يستعد الإنتاج الحربى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 11 ديسمبر المقبل ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة للدورى.

وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديراً فنياً للفريق خلفاً لمحمد حلمى، فيما تعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى سلبياً.