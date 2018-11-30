ساويرس عن رئاسة الأهلي: "عايزة تفرغ وأنا مش فاضي ومش عايز"

سأل أحد متابعي رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إذا كان سبق له التفكير في الترشح لرئاسة النادي الأهلي.

وكتب أحمد صابر في أحد التعليقات على الحساب الشخصي لساويرس على "تويتر": "عمرك فكرت تترشح لرئاسة الأهلي"، ورد ساويرس: "عايزة تفرغ وأنا مش فاضي ولا عايز.. وجايز مش أصلح واحد".

كان النادي الأهلي خسر من فريق المقاولون العرب، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري العام.

وكانت هذه الهزيمة تتابع لعدة هزائم متتالية تعرض لها النادي الأهلي...