مواعيد مباريات اليوم "الجمعة العربية" والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد لا بأس به من المباريات في البطولات العربية. مصراوي الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة: كأس زايد للأندية الأبطال 07:00 - الزمالك vs الاتحاد السكندري ـ القناة الناقلة: أبو ظبي. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك خارج أرضه بهدف نظيف. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 05:30 ـ أهلي جدة vs الفيحاء ـ القناة الناقلة: KSA Sport. وينشط بصفوف أهلي جدة اللاعبين المصريين محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد.

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