إيهاب الخطيب: "فوز الأهلي بالدوري يتوقف على مواجهته للزمالك وبيراميدز"

كتب: أحمد حامد دياب
قال إيهاب الخطيب الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، إن فوز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بالدوري لهذا العام يتوقف على مواجهات معينة.
وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الأهلي مرشح للفوز بالدوري المصري حال فوزه في مبارياته مع ناديي الزمالك وبيراميدز.
وتابع: "الأهلي المرشح الأول للدوري رغم مؤجلاته ورغم وجوده في الجدول في هذا التوقيت بشروط بسيطة جدًا مواجهاته مع الزمالك وبيراميدز، ومبروك على الأهلي الدوري".
وقدم الإعلامي أسامة كمال فقرة خاصة...
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