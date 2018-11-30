رياضة | الأهلي يكرم أشرف صبحي وكبار المشاركين في ماراثون الدراجات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكرم أشرف صبحي وكبار المشاركين في ماراثون الدراجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، على إهداء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي درع وعلم النادي الأهلي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات ماراثون الدرجات الذي نظمه النادي صباح اليوم بمشاركة المئات من طلاب المدارس والعديد من نجوم الفن والرياضة ضمن حملة الأهلي ضد التنمر.

وحرص نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة على تكريم رؤساء الاتحادات والمسئولين المشاركين في تنظيم الماراثون الذي يقام ضمن حملة الأهلي ضد التنمر برعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالتعاون مع منظمة يونيسيف وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وجاء على رأس المكرمين من القيادات كلٌّ من؛ الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وهشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة نائبا عن وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، بالإضافة إلى الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة صباح اليوم الجمعة مشاركة المئات من طلاب المدارس وأعضاء النادي الأهلي، وأعضاء لجان المرأة والطفل وغيرهم من المنتمين لقطاع الشباب بوزارة الشباب، في ماراثون الدرجات ضمن حملة الأهلي ضد التنمر.