رياضة | 5 حلول لعودة براي وايت لـwwe مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 حلول لعودة براي وايت لـwwe مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ابتعد براي عن العروض المتلفزة منذ إصابة شريكه المتألق مات هاردي، وقد فضل المسؤولين في WWE إبعاد وايت عن العروض لحين الخروج بسيناريو مناسب، وإضافة بعض التغيير على شخصيته، ومنذ ذلك الحين يتعرض المسؤولون في WWE للانتقادات الشديدة من الجماهير؛ وذلك بسبب عجزهم عن استخدام موهبته العظيمة واستغلالها بأفضل صورة ممكنة في عروض المصارعة.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" بعض النصائح لفريق الأبداع من أجل عودته مرة أخرى:-

أولا: لقد شاهدت الجماهير براي ومعه أفراد عائلته منذ ظهوره في العروض الرئيسية عام 2013، ومن الواضح أن هذه المدة الكافية لظهوره بهذه الطريقة، وشارك أيضا في فرق زوجى مع راندي اورتن في سماكدوان وفازا بحزام البطولة، وكذلك مع (المحطم) مات هاردي وفازا أيضا بحزام البطولة في الرو، ولكن فترات خوضه لنزالات فردية كانت قليلة مقارنة بموهبته أوعلى أقل تقدير بدون وجود أحد بجانب الحلبة لكي يساعده فى انتصاراته علي خصومه.. فيجب ظهوره بشكل منفرد.

ثانيا: علي وايت أن يزيد من عدد الحركات التي يؤديها داخل الحلبة، فعلي الرغم من موهبته الفجة علي المايك والشخصية التي يتقنها الا أنه عندما يدخل للحلبة تجده كأي مصارع عادي يؤدي عدد من الحركات لا بأس بها، ولكن اذا نظرنا للمصارع على سبيل المثال اي جاي ستايلز ودانيال براين فلن تشعر بسأم علي الاطلاق وأنت تشاهدهم .. سيستر ابيجال ليست كافية.

ثالثا: أري أن وزن وايت يعيق من حركته فعليه أن يفكر في انقاص وزنه حتي تكون حركته سريعة وسلسة، ويؤدي حركات طائرة مثل كيفن أوينز علي رغم من بدانة جسده.

رابعا: يجب المحافظة جيدا علي هيبة شخصيته وعدم اللجوء الي البروموهات الكوميدية فهناك عدد من شخصيات لطيفة داخل أسوار الأتحاد، وكذلك يجب أن تقل المدة الزمنية للبروموهات الخاصة به حتي لا يشعر الجمهور بسأم ..فتصبح أقوى بالمضمون الرنان الذي يحمل توقيع شخصيته.

خامسا واخيرا: يجب أن يواجه خصوم لم يقابلها من قبل، فيبتعد عن ذا شيلد وكذلك أفراد عائلته ويقابل بوبي لاشلي ..الأيس.. جيندرمهال..بارون كوربين فهذه الأسماء مختلفة تماما عن شخصيته وأسلوبه داخل الحلبة، وأثناء عدواته يمهد بشكل متتابع لعداوة من العيار الثقيل أمام مات هاردي ولكن في راسيلمانيا وبذلك يسدل الستار علي علاقته بمات وخصوصا قرب اعتزال الأخير من حلبات المصارعة..