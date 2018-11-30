رياضة | مشاهدة مباراة الهلال والنفط كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال (كأس زايد)

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يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره النفط العراقي اليوم الجمعة وتحديدًا عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، على أرض ملعب فرانسو حريري بأربين العراقية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال( الإياب).

يدخل الهلال اللقاء حاملاً في جعبته انتصارًا ساحقًا في لقاء الذهاب والذي أُقيم في الرياض كسبه برباعية نظيفة، في المقابل سيلعب المدير الفني لفريق النفط حسن أحمد وسط ضغط نفسي كبير، وكيف يمكن تحقيق نتيجة كبيرة على أرضه وبين جماهيره قوامها خمسة أهداف دون أن يلج مرماه هدفًا ،لكنه يدرك جيدًا أن لاعبيه سيقدمون مباراة ممتعة كون المباراة لا تحتمل القسمة على اثنين ما إذا أراد بلوغ ربع نهائي البطولة.

وقال المدير الفني للنفط حول تعادل الهلال مع الفيصلي (دوريًا) إنه سيسعى للاستفادة من العامل النفسي للهلال والذي يسعى لاستغلاله.

في المقابل ركز المدير الفني للهلال البرتغالي "جيسوس" على الجانب الفني كثيرًا للاعبين وشرح عددًا من الجمل التكتيكية في المران الأخير مكثفًا التدريبات على الكرات الثابتة والمطالبة بالاستفادة من العرضيات، كما أن عودة اللاعب نواف العابد (العائد من إصابة حرمته من اللعب لعدة شهور مع الأخضر وناديه) تدعم خط المقدمة، إلى جانب أن الأهداف الأربعة تشكل ارتياحًا لفرقة "جيسوس" وبالتالي فإنه ليس لدى اللاعبين ضغوط ، عكس المستضيف.

ومن المتوقع الزج ببعض العناصر الزرقاء في هذا اللقاء التي لم تأخذ فرصتها في اللعب (دوريًا) وسط غياب محمد الشلهوب لوعكة صحية، بالإضافة إلى الثلاثي ياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعمر خربين، بداعي الإصابة.

بطاقة مباراة الهلال والفنط:-

النفط Vs الهلال.

البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 3 .

الملعب : ملعب فرانسو حريري .

المعلقين : عامر عبدالله + حازم عبدالسلام .

نتيجة مباراة الذهاب : الهلال (4-0) النفط.

موعد مباراة الهلال والنفط في كاس زايد اليوم:-:

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ويأمل البرتغالي خورخي جيسوس في أن يحقق فريقه فوزاً يعيده إلى سكة الانتصارات عقب تعادله لأول مرة أمام الفيصلي في المرحلة الماضية لتتوقف انتصارات الفريق في الدوري إلى 9 مباريات متتالية، ولن يكون بإمكان جيسوس الاستعانة بعدد من اللاعبين الذين سيغيبون عن اللقاء بداعي الإصابة والإرهاق وهم السوري عمر خربين وسلمان الفرج ومحمد الشلهوب.

وفي المقابل يسعى فريق النفط العراقي إلى تقديم أداء مميز وتحقيق فوزٍ تاريخي حتى وإن خرج الفريق من المسابقة، وحقق فريق النفط فوزاً صعباً على ضيفه البحري يوم الجمعة الماضي في الدوري العراقي ليحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الزوراء المتصدر.