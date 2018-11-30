رياضة | انفراد بالأسماء.. مذبحة 2018 في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراد بالأسماء.. مذبحة 2018 في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادى الأهلى لـ «الخليج 365» عن إنهاء مسئولى القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب الاتفاق مع جهاز فنى أجنبى لتولى المسئولية الفنية خلفًا لكارتيرون وذلك بدعم وترشيح من البرتغالى مانويل چوزيه المدير الفنى التاريخى للمارد الأحمر.

وعلمت «الخليج 365» أن محمود الخطيب رئيس الأهلى الذى يتواجد فى ألمانيا فى رحلة علاجية أجرى اتصالات بالمدرب الألمانى فيليكس ماجات وذلك لما يتمتع به من شخصية قوية بجانب خبراته وفنياته.

إلا أن المدرب الألمانى قد طلب راتبا شهريا ضخما لا يتناسب مع الميزانية الذى رصدها مسئولو الأهلى والتى تقدر بـ 120 ألف دولار شهرياً وبالرغم من ذلك يطمح رئيس الأهلى أيضًا فى التأنى عن الإعلان عن الجهاز الجديد حتى رجوعه من رحلته العلاجية خاصة مع محاولاته المستمرة حتى الآن مع «ماجات».

وعلمت «الخليج 365» أيضًا أن الخطيب يبحث عن طبيب المانى للعمل فى الجهاز الفنى للأهلى بدلاً من خالد محمود طبيب الفريق الحالى خاصة بعد تحمله مسئولية بعض الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة.

وتتجه النية لبقاء طارق سليمان مدرب حراس المرمى مع الجهاز الفنى الجديد خاصة بعد تراجع مسئولى الأهلى عن التعاقد مع مدرب حراس أجنبى.

على جانب آخر دخل الأهلى فى مفاوضات مع أكثر من لاعب من أجل ضم تلك الأسماء فى يناير المقابل وعلى رأسهم الثنائى البوركينى إيريك تيراورى ومحمود وحيد لاعبا المقاصة وقدمت لجنة التعاقدات بالأهلى عرضاً يقضى بحصول الفريق الفيومى على خمسة عشر مليون جنيه بجانب خدمات أحمد الشيخ مقابل انتقال ثنائى المقاصة

وفتح الأهلى أيضًا خطا من المفاوضات مع مسئولى الترجى التونسى بشأن الحصول على خدمات ثنائى الفريق أنيس البدرى مهاجم الفريق أو الكاميرونى فرانك كوم وطلب مسئولو الترجى فى اللاعب ٤ ملايين دينار تونسى أى ما يقارب ٢٤ مليون جنيه مصرى.

وفى نفس السياق قطع الأهلى شوطا كبيرا من المفاوضات مع فريق العين الإماراتى بشأن ضم حسين الشحات فى يناير

ويتواصل الأهلى مع إدارة هيرسفيلد الإنجليزى بشأن استعارة رمضان صبحى لاعب الفريق السابق بعد التاكيد على رغبة اللاعب فى العودة

ويواصل الأهلى أيضًا مفاوضاته مع الإسماعيلى بشأن ضم محمود متولى الذى يرغب فى الانضمام للفريق الأحمر بالإضافة إلى استمرار مفاوضات الأهلى للمقاولون لضم طاهر محمد طاهر صانع العاب ذئاب الجبل الذى يعيقها المقابل المادى الكبير الذى طلبه المقاولون الذى وصل الى ٢٠ مليون جنيه.

فى المقابل بات محمد محمود لاعب وادى دجلة اقرب المنضمين لصفوف المارد الاحمر فى يناير القادم بعد موافق مجلس ادارة دجلة على انتقال اللاعب للقلعة الحمراء

وفى سياق مختلف قررت لجنة الكرة بالنادى الأهلى الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين على مرحلتين تبدأ الاولى فى يناير القادم بالاطاحة باكثر من خمسة لاعبين على ان تستكمل باقى التصفية فى نهاية الموسم وتعد ابرز الاسماء الراحلة فى فترة الانتقالات الشتوية هم أحمد الشيخ وباسم على وأكرم توفيق وعمرو جمال بجانب أحمد حمودى وأحمد علاء خاصة أن معظمهم قد خرج من القائمة الإفريقية التى سشارك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الجديد وهى نفس الأسماء التى أوصى كارتيرون بضرورة الاستغناء عنهم فى اقرب وقت.