الامارات | 5 غرز في حاجب لاعب الوصل كايو لم تمنعه من تسجيل هدف

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 غرز في حاجب لاعب الوصل كايو لم تمنعه من تسجيل هدف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير فريق الوصل حميد يوسف الشامسي أن لاعب الفريق البرازيلي كايو كانيدو، سيخضع الى فحص بالأشعة في مستشفى راشد في دبي بعد تعرضه للإصابة في الحاجب في الشوط الأول أثر لعبة مشتركة ما تطلب ذلك إجراء 5 غرز له خلال مباراة فريقه أمام الشارقة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي لكرة القدم وانتهت بالتعادل 1-1، ورغم الإصابة فقد واصل كايو اللعب وسجل هدف التعادل لفريقه في مرمى الشارقة.

وقال حميد يوسف في تصريحات صحافية عقب المباراة" كايو تعرض للإصابة في الحاجب أثناء المباراة وسيخضع الى فحص بالأشعة في مستشفى راشد".

وطمأن حميد يوسف جمهور الوصل بأن إصابة كايو خفيفة.

ويعد كايو من العناصر المؤثرة التي يعول عليها الفريق حاليا خصوصا أنه سيواجه العين في الجولة المقبلة في الدوري.