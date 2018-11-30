الامارات | منتخب الشطرنج يتألق بالرجال.. ويخسر بالسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشطرنج يتألق بالرجال.. ويخسر بالسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عائشة المعيني خلال منافسات السيدات في بطولة الشطرنج العربية. من المصدر

شهدت الجولة الأولى للبطولة العربية للشطرنج للرجال والسيدات (كأس زايد)، المقامة برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تألقاً لافتاً لمنتخب الرجال، مقابل خسارة جماعية للسيدات.

ونجح سالم عبدالرحمن في تحقيق الفوز على الطاولة الأولى على حساب الجزائري نصر علي، وسعيد إسحاق على زميله إبراهيم سلطان، وعمران الحوسني على المصري عصام الجندي، في حين خسرت روضة السركال أمام شاهندة وفا، وعائشة سرحان المعيني أمام أمينة مزيود، وديمة الكلباني أمام صابرينا الأطرش.

وكانت الجولة الأولى انطلقت بمشاركة 49 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية مشاركة في هذا الحدث الممتد حتى الخامس من الشهر المقبل.

وأسفرت الجولة الأولى عن تصدر 12 لاعباً للمقدمة، بينهم ثلاثة لاعبين من الإمارات، حيث تفوق المصري أحمد عدلي على الجزائري شفيق طالبي، واليمني بشير القديمي على الليبي علي المجبري، والتونسي أمير زعبي على السعودي أحمد الغامدي، والمغربي محمد تيسير على الليبي محمد أبورزقه، والعماني سالم المشيخي على الأردني رافت عيسى.

وأكد أمين عام الاتحادين الإماراتي والعربي للشطرنج، حسين الشامسي، أن منافسات الجولة الأولى عكست مدى قوة البطولة التي تشهد مشاركة صفوة اللاعبين العرب.

وقال في تصريحات صحافية: «نفخر باستضافة هذا التجمع الكبير في مناسبة غالية على قلوبنا، والخاص باليوم الوطني، ولعل حرص غالبية الدول العربية على المشاركة يؤكد سمعة الإمارات في استضافة الأحداث الرياضية ليس فقط على المستوى العربي بل القاري والعالمي أيضاً، بفضل الكوادر الوطنية التي بات لها خبرة في تنظيم البطولات بالشكل الاحترافي الذي يضمن خروجها بالصورة المطلوبة».