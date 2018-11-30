شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الاتحاد السكندرى الليلة فى قمة مصرية بأجواء عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية فى قمة مصرية خالصة بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس .

ونجح الزمالك فى حسم مباراة الذهاب أمام الاتحاد السكندرى باستاد الإسكندرية بهدف وحيد أحرزه الكونغولى كاسونجو، لذا يكفى الأبيض التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل لدور الثمانية بينما يبحث زعيم الثغر عن تحقيق الفوز للتأهل .

يعانى الزمالك من غياب بعض العناصر المؤثرة فى موقعة الليلة أبرزها طارق حامد الموقوف للحصول على بطاقة صفراء فى لقاء الذهاب بخلاف إصابته فى مباراة فريقه الأخيرة بالدورى أمام الجونة بالإضافة إلى محمود حمدى الونش المصاب منذ فترة ولا يزال يخضع لبرنامج تأهيلى بالوقت الحالى لتجهيزه للمباريات .

كما تشهد صفوف الزمالك غياب محمد إبراهيم للإصابة وسيشهد التشكيل الأبيض الليلة عودة محمود عبد العزيز زيزو لوسط الملعب مع إممكانية الدفع بمحمد حسن لتعويض غياب طارق حامد حيث سيشارك بجوار التونسى المتألق فرجانى ساسى، كما سيعود محمد عبد الغنى لقيادة الدفاع بجانب الهداف محمود علاء فى ظل غياب الونش للإصابة وعدم قيد محمد عبد السلام بالقائمة الأفريقية .

فيما استقر السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك على خوض اللقاء بالقوة الضاربة كاملة حيث سيتواجد كاسونجو فى خط الهجوم ويلعب الثلاثى محمود كهربا و يوسف أوباما و إبراهيم حسن فى مركز صناعة اللعب والثنائى فرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز (محمد حسن)بوسط الملعب ويستمر عبد الله جمعة فى قيادة الجبهة اليسرى والتونسى حمدى النقاز بالجبهة اليمنى والثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى فى قلب الدفاع مع تواجد الحارس الأمين المتألق محمود جنش .

على الجانب الآخر، لا يختلف الوضع كثيرا داخل صفوف الاتحاد السكندرى بالنسبة لكثرة الغيابات حيث سيفتقد الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان لجهود عدد من لاعبيه أبرزهم عاشور الأدهم و خالد الغندور ومحمد عبد المجيد ومحمد عادل و محمد جدو ومحمود علاء "بكار" .

واستقر حلمى طولان على خوض مواجهة الزمالك بكافة اللاعبين بما فيهم الثنائى رزاق سيسيه وأحمد داوودا المعاران من القلعة البيضاء والذى شهدت مباراة الذهاب أزمة بسبب مشاركتهما وإعلان مسئولو ميت عقبة تغريم اللاعبان لأن عقد الإعارة يمنع مشاركتهما أمام النادى .

ويعد التشكيل الأقرب للاتحاد السكندرى أمام الزمالك كالتالى : الهانى سليمان فى حراسة المرمى ومحمود شعبان ومحمود رزق ومحمد بازوكا ومحمد ناصف فى الدفاع ونور السيد وأحمد مجدى وأحمد داوودا فى وسط الملعب والثلاثى رزاق سيسية وخالد قمر وإيمانويل بنهاينى فى الهجوم .