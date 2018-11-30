الان تتابع بنزيما: ذاهبون للإمارات ولن نعود إلا بكأس مونديال الأندية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد - الخليج 365:

أكد مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، قبل خوض مونديال الأندية 2018 في الإمارات، بالفترة بين 12 و22 ديسمبر أنه يتعين على فريقه بطل أوروبا خوض البطولة بعقلية أنهم ذاهبون للفوز بالكأس.

وقال بنزيمة خلال الاحتفال بيوم الأبواب المفتوحة لقنوات التلفاز التي حصلت على حقوق بث البطولة في تصريحات نقلها موقع النادي: لدينا الفرصة للعب هذه المسابقة، وسنعطي كل ما لدينا للفوز باللقب المهم للغاية بالنسبة لنا، علينا أن نضع في رأسنا إننا سنذهب من أجل الفوز بهذه البطولة.

وأشار بنزيما في الوقت نفسه إلى مفاتيح تتويج ريال مدريد باللقب في آخر نسختين قائلاً: بالثقة والألقاب ولأننا نلعب في ريال مدريد من أجل الفوز بالبطولات دائماً.