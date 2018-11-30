الان تتابع «زيدان» أفضل مدرب في العالم لعام 2018 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365: أعلن الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصائيات كرة القدم IFFHS، عن تتويج الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2018. ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم للتأريخ والإحصاء “زيزو”، جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2018، بعدما قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي. وتفوق زيدان على مدربين كبار أمثال بيب غوارديولا وإرنستو فالفيردي وديدييه ديشامب وماسيمليانو أليجري.

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