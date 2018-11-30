شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض المد للاعبين السوريين والمنتخب يمنع زيادة الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حكام تونس يشكون سوء معاملة المدربين.. أجيري يتحفظ على مواجهة الكاميرون وديا

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، بصفة رسمية علي إلغاء قرار اعتبار اللاعبين السوريين كلاعبيين محليين بناء علي طلب الاندية وعدم المد للقرار الذي استمر موسمين في ظل عدم نجاح اللاعبين السوريين في فرض أنفسهم علي الكرة المصرية.

كان اتحاد الكرة قد أجل قرار مد او رفض اللاعبين السوريين في الموسم المقبل كلاعبين مصريين. .ويدرس مجلس الجبلاية خلال الوقت الحالي عدم زيادة اللاعبين الأجانب والإبقاء على اللاعبين الأربعة بناء علي طلب المنتخبات الوطنية بعد تأثر بعض المراكز مؤخرا بسبب اعتماد معظم الاندية علي لاعبين أجانب وتحديدا مركز الهجوم.

من ناحية أخرى، اشتكي حكام تونس لمسئولى اتحاد الكرة من سوء معاملة بعض اللاعبين والاجهزة الفنية والدخول في نقاش حاد أثناء إدارتهم لمباريات الدورى، ووعدهم مسئولو الجبلاية بتحذير الاجهزة الفنية واللاعبين ومطالبة الحكام باتخاذ قرارات رادعة ضد اي من يخرج عن النص مع الوعد بتنفيذها علي الفور.

في سياق متصل، ينتظر اتحاد الكرة تقرير مراقب مباراة بيراميدز و النجوم التي اقيمت مساء الاربعاء والتي شهدت اصابة البرازيلي كينو بعد تحطم زجاجات احدي البوابات من قبل احمد سامي المدير الفنى للفريق من اجل اتخاذ عقوبات رادعة في حالة وجود تعدي مقصود من قبل جهاز ولاعبي النجوم.

في سياق مغاير، استعجل اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة، الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول بقيادة المكسيكي خافيير اجيري حسم هوية المدرسة الكروية التي يسعي لمواجهتها في الاجندة الدولية لشهر مارس المقبل وذلك قبل حصوله على إجازة الكريسماس لبدء التفاوض مع المنتخبات التي تنتمي لنفس المدرسة سواء كانت أفريقية او عربية من شمال أفريقيا او أوروبية بعد تحفظ اجيري علي مواجهة الكاميرون وطلب التفاوض مع اكثر من مدرسة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويواصل الجهاز الفني للمنتخب مشاورات حاليا للوقوف على المنتخبات التي يمكن أن يواجهها خلال الفترة المقبلة حيي يجري المدير الفني اجتماعات يومية مع الجهاز الفني المعاون للوقوف على الفرق التي يمكن أن يواجهها خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الاول أن المدرب المكسيكي لم يبلغه حتى الآن بالمنتخبات التي يرغب في مواجهتها خلال شهر مارس مشددا علي أنه بانتظار القرار لعرضه على اتحاد الكرة للبدء في التفاوض مع الاتحادات المشار إليها.