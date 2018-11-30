شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض المد للاعبين السوريين والمنتخب يمنع زيادة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، بصفة رسمية علي إلغاء قرار اعتبار اللاعبين السوريين كلاعبيين محليين بناء علي طلب الأندية وعدم المد للقرار الذي استمر موسمين في ظل عدم نجاح اللاعبين السوريين في فرض أنفسهم علي الكرة المصرية.
كان اتحاد الكرة قد أجل قرار مد أو رفض اللاعبين السوريين في الموسم المقبل كلاعبين مصريين. .ويدرس مجلس الجبلاية خلال الوقت الحالي عدم زيادة اللاعبين الأجانب والإبقاء على اللاعبين الأربعة بناء علي طلب المنتخبات الوطنية بعد تأثر بعض المراكز مؤخرا بسبب اعتماد معظم الأندية علي لاعبين أجانب وتحديدا مركز الهجوم.
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